Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

После вчерашнего падения, во вторник, 14 февраля, в Москве будет расти атмосферное давление. К вечеру его показатели составят 748 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет ТАСС.

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По его словам, москвичей ожидает сегодня облачная погода с кратковременным небольшим мокрым снегом. Температура воздуха в столице составит около 0 градусов, в Подмосковье будет от -3 до +2 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Леус также предупредил жителей быть внимательными, так как на дорогах и тротуарах будет гололедица.