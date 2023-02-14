Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

После вчерашнего падения, во вторник, 14 февраля, в Москве будет расти атмосферное давление. К вечеру его показатели составят 748 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет ТАСС.
По его словам, москвичей ожидает сегодня облачная погода с кратковременным небольшим мокрым снегом. Температура воздуха в столице составит около 0 градусов, в Подмосковье будет от -3 до +2 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Леус также предупредил жителей быть внимательными, так как на дорогах и тротуарах будет гололедица.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что после «барической пилы» в Москве в понедельник упадет давление до 739 мм ртутного столба, а воздух прогреется до +1 градуса.