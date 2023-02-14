Здание городской усадьбы XVIII-XIX веков в Таганском районе реконструируют

Здание городской усадьбы XVIII-XIX веков в Товарищеском пер. в Таганском районе реконструируют, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

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«Городскую усадьбу XVIII-XIX веков в центре Москвы реконструируют. Объект расположен по адресу: Товарищеский пер., вл. 9-7/12, стр. 2 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, здание площадью 818 кв. м является объектом историко-градостроительной среды «Ворота с оградой. Городская усадьба Ложечниковых-Зиминых, XVIII-XIX век». В нем расположены офисные помещения.

Уточняется, что решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) относительно данной территории принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром столицы Сергеем Собяниным.

«По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к реконструкции здания. В нем сможет разместиться бизнес-центр», - пояснила Пятова.