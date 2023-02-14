Удобные пешеходные маршруты сделали около станции БКЛ «Воронцовская»

Рядом со станцией «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро организовали удобные пешеходные маршруты. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

— Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили уже 90 процентов работ второго этапа благоустройства около станции «Воронцовская» БКЛ. Главная задача — повысить ее пешеходную и транспортную доступность, сделать комфортные маршруты от жилой застройки, — рассказал он.

По словам Бирюкова, этап замены покрытия тротуаров находится на завершающей стадии. Кроме того, уже выполнена прокладка кабельной канализации и дополнительной водосточной сети. Также около станции «Воронцовская» было установлено около 170 энергоэффективных фонарей.

Совокупная площадь пешеходной зоны составит свыше 25 тысяч квадратных метров. Специалисты планируют полностью завершить работы по благоустройству во втором квартале текущего года, передает официальный сайт мэра Москвы.