Флористы назвали среднюю стоимость букета к 14 февраля в Москве

Букет к 14 февраля в Москве будет стоить в среднем от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичных флористов.

«Цена начинается от 3 тыс. рублей, но чаще всего заказывают букеты за 5 тыс. При этом покупка цветов в интернет-магазинах обходится дороже», — заявила предприниматель Яна Летова.

Со своей стороны, владелица цветочного салона Елена Золотарёва подтвердила, что купить букет ко Дню святого Валентина можно за 3 тыс. рублей.

«В эту цену может входить кустовая или одноголовая роза, эустома, маттиола и зелень, например эвкалипт. Клиенты стали реже брать огромные букеты роз, отдавая предпочтение минималистичным вариантам с экзотическими цветами», — отметила она.