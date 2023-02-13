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14 минут назад

Флористы назвали среднюю стоимость букета к 14 февраля в Москве

RT на русском

Букет к 14 февраля в Москве будет стоить в среднем от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Флористы назвали среднюю стоимость букета к 14 февраля в Москве
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичных флористов.

«Цена начинается от 3 тыс. рублей, но чаще всего заказывают букеты за 5 тыс. При этом покупка цветов в интернет-магазинах обходится дороже», — заявила предприниматель Яна Летова.

Со своей стороны, владелица цветочного салона Елена Золотарёва подтвердила, что купить букет ко Дню святого Валентина можно за 3 тыс. рублей.

Стоимость свидания резко подорожала в Москве

«В эту цену может входить кустовая или одноголовая роза, эустома, маттиола и зелень, например эвкалипт. Клиенты стали реже брать огромные букеты роз, отдавая предпочтение минималистичным вариантам с экзотическими цветами», — отметила она.

Ранее «Крыминформ» передавало, что, согласно опросу SuperJob, 74% работающих жителей Крыма не будут праздновать День святого Валентина.

Новости Москвы,Елена Золотарева,
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