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1 час назад

Эксперты рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, куда обращаться, если во дворе плохо убирают снег.

Эксперты рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Если речь идет о придомовых территориях многоквартирных домов, то уборкой снега, льда и сосулек должны заниматься управляющая компания или ТСЖ. Законодательством установлены правила и меры ответственности за их неисполнение.

Если УК или ТСЖ не исполняют свои прямые обязанности по уборке территорий, можно обратиться с коллективной жалобой в контрольные органы. Также можно написать в ОДС или Мосжилинспекцию, они обязаны принять оперативные меры.

Эксперты советуют зафиксировать все факты обслуживания ненадлежащего качества и потребовать перерасчет всем домом, передает Общественная служба новостей.

Предприятиям Москвы, занимающимся очисткой кровли и крыш зданий от снега, может грозить административный штраф в размере 200 тысяч рублей за невыполнение своих обязанностей.

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