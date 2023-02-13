Эксперты рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега

Эксперты рассказали, куда обращаться, если во дворе плохо убирают снег.

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Если речь идет о придомовых территориях многоквартирных домов, то уборкой снега, льда и сосулек должны заниматься управляющая компания или ТСЖ. Законодательством установлены правила и меры ответственности за их неисполнение.

Если УК или ТСЖ не исполняют свои прямые обязанности по уборке территорий, можно обратиться с коллективной жалобой в контрольные органы. Также можно написать в ОДС или Мосжилинспекцию, они обязаны принять оперативные меры.

Эксперты советуют зафиксировать все факты обслуживания ненадлежащего качества и потребовать перерасчет всем домом, передает Общественная служба новостей.