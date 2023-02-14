В районе Строгино откроют новую поликлинику с травмпунктом

Поликлиника с травмпунктом в районе Строгино построена на 67%, сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.

Фото: © Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы © Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Медучреждение возводят по адресу улица Твардовского, владение 10. Застройщик – АНО «РСИ».

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас в здании ведется прокладка наружных инженерных сетей, устройство внутренних коммуникаций и отделка.

В поликлинике 7 этажей. Она будет оснащена современным оборудованием для диагностики. Здание смогут посетить люди, передвигающиеся в инвалидных колясках.