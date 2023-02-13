Советский троллейбус запустят спустя 30 лет на кольцевой маршрут в Москве

Спустя 30 лет троллейбус ЗиУ-5Д вновь будет выполнять регулярные, только уже сезонные, экскурсионные рейсы на кольцевом маршруте «Т» по центру Москвы, который был создан в 2020 году. Его вместимость будет составлять 122 пассажиров, сообщает kp.ru.

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«Мы за полтора года отреставрировали троллейбус 70-х годов. Практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме машины, произвели замену обшивки кузова», - рассказали в Музее транспорта Москвы.

Троллейбус был в 6-м троллейбусном парке и проработал там девять лет. А в конце 80-х он был переоборудован под агитационную машину «Безопасность движения», а затем в учебный троллейбус.

В 1993 году он закончил трудовую биографию и стал последним троллейбусом данной модели, который эксплуатировался в Москве.

«До наших дней дожили единицы таких машин. Семейство троллейбусов ЗиУ-5 выпускали с 1959 по 1972 год на заводе имени Урицкого в Энгельсе Саратовской области», — рассказали в Музее Транспорта Москвы.