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1 час назад

Советский троллейбус запустят спустя 30 лет на кольцевой маршрут в Москве

РИАМОиещё 1

Спустя 30 лет троллейбус ЗиУ-5Д вновь будет выполнять регулярные, только уже сезонные, экскурсионные рейсы на кольцевом маршруте «Т» по центру Москвы, который был создан в 2020 году. Его вместимость будет составлять 122 пассажиров, сообщает kp.ru.

Советский троллейбус запустят спустя 30 лет на кольцевой маршрут в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы за полтора года отреставрировали троллейбус 70-х годов. Практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме машины, произвели замену обшивки кузова», - рассказали в Музее транспорта Москвы.

Троллейбус был в 6-м троллейбусном парке и проработал там девять лет. А в конце 80-х он был переоборудован под агитационную машину «Безопасность движения», а затем в учебный троллейбус.

В 1993 году он закончил трудовую биографию и стал последним троллейбусом данной модели, который эксплуатировался в Москве.

«До наших дней дожили единицы таких машин. Семейство троллейбусов ЗиУ-5 выпускали с 1959 по 1972 год на заводе имени Урицкого в Энгельсе Саратовской области», — рассказали в Музее Транспорта Москвы.

Полный круг можно проехать за 20 минут. А с 1 апреля 2022 года работа маршрута «Т» была временно приостановлена в связи с проведением работ по благоустройству улиц на территории Басманного района, в том числе работ по переустройству контактной сети троллейбуса и кабельной линии.

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