В честь Дня Святого Валентина «Москвариум» дарит своим гостям океан любви

С 13 по 19 февраля «Москвариум» дарит москвичам и гостям столицы возможность устроить для своей второй половинки оригинальные свидания. В течение недели под названием «Океан любви» влюбленные получат скидку на покупку двух билетов в Аквариум и множество идей для романтических свиданий.

Близится праздник всех влюбленных — День Святого Валентина. В этот день каждому хочется не просто вручить близкому человеку традиционную открытку и пригласить на ужин, но и поздравить так, чтобы светлые воспоминания остались на всю жизнь! Как это сделать, когда все идеи испробованы, а неповторимого волшебного праздника все еще хочется? Ведь в такой волнительный день нужны только самые яркие слова и самые сильные эмоции, чтобы впечатления от них поддерживали ваши чувства весь оставшийся год!