9 жилых домов по программе реновации строят в Головинском районе

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Головинском районе столицы построят 9 жилых домов по программе реновации.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Лидером по строительству жилья по программе реновации является Головинский район на севере Москвы. Здесь идет строительство 9 зданий, в которых суммарно располагается 1190 квартир", – заявил глава Депстроя.

Загрутдинов уточнил, что продолжается строительство 165 объектов на 2,6 миллиона квадратных метров. Проектируется еще 218 объектов общей площадью в 4,4 миллиона квадратных метров.

Также руководитель департамента строительства Москвы рассказал, что в Головинском районе уже ввели в эксплуатацию 8 жилых жомов. Ожидается, что суммарно новые квартиры по программе реновации получат жители 137 домов.