Расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменится

Расписание ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменено 16-19 февраля 2023 года в связи переводом на цифровую систему управления движением станции «Внуково».
Об этом сообщила пресс-служба магистрали.
«Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится 16-19 февраля в связи с работами по переводу на цифровую систему управления движением станции «Внуково» и перегона Внуково - Солнечная для обеспечения тактового движения поездов будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Аналогичные системы установлены на станциях «Крекшино» и «Толстопальцево». Работы будут проводиться на первом и втором главных путях поочередно, во время дневных и ночных технологических «окон». В этот период железнодорожники заменят напольное оборудование, обновят программное обеспечение и подключат устройства регулирования и обеспечения безопасности движения поездов к новой цифровой системе», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в указанные даты из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями «Солнечная», «Внуково», «Апрелевка», «Нара», а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
Кроме того, 26-28 февраля, преимущественно в ночные часы, на перегоне Солнечная - Внуково железнодорожники проведут укладку и сварку бесстыковых путей, а также выправку и балластировку пути, что также отразится на графике движения поездов.
Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
«Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам»», - заключили в пресс-службе.