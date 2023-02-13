Расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменится

«Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится 16-19 февраля в связи с работами по переводу на цифровую систему управления движением станции «Внуково» и перегона Внуково - Солнечная для обеспечения тактового движения поездов будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Аналогичные системы установлены на станциях «Крекшино» и «Толстопальцево». Работы будут проводиться на первом и втором главных путях поочередно, во время дневных и ночных технологических «окон». В этот период железнодорожники заменят напольное оборудование, обновят программное обеспечение и подключат устройства регулирования и обеспечения безопасности движения поездов к новой цифровой системе», - говорится в сообщении.