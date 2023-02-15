Свадьба в московском метро: фото

Мало кто знает, но в Москве можно сыграть свадьбу в метро. Прием заявлений проводится в рамках проекта «Новые адреса счастья». По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, возможность пожениться в необычной обстановке в 2023 году получат более 20 пар.
В ночь на 12 февраля на станции метро «Маяковская» состоялись церемонии бракосочетания первых счастливчиков. Подать заявление о заключении брака на станции метро «Маяковская» можно во Дворце бракосочетания № 1, оплатив госпошлину 350 рублей.
Как выглядит свадьба в московском метро – в галерее «Рамблера».