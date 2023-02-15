В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
57 минут назад

Свадьба в московском метро: фото

Александр Котлеткин

Мало кто знает, но в Москве можно сыграть свадьбу в метро. Прием заявлений проводится в рамках проекта «Новые адреса счастья». По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, возможность пожениться в необычной обстановке в 2023 году получат более 20 пар.

1/10 Молодожены Миронов Александр и Евсюкова Алина во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 Молодожены Александр Миронов и Алина Евсюкова во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
3/10 Молодожены Миронов Александр и Евсюкова Алина во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
4/10 Молодожены Миронов Александр и Евсюкова Алина во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 Молодожены Кирилл Стрельцов и Екатерина Воронцова во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
6/10 Молодожены Александр Корчагин и Анна Жукова во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
7/10 Молодожены Кирилл Стрельцов и Екатерина Воронцова во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 Молодожены Александр Миронов и Алина Евсюкова во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
9/10 Молодожены Миронов Александр и Евсюкова Алина во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС
10/10 Молодожены Миронов Александр и Евсюкова Алина во время свадебной церемонии на станции "Маяковская"
Фото: ТАСС

В ночь на 12 февраля на станции метро «Маяковская» состоялись церемонии бракосочетания первых счастливчиков. Подать заявление о заключении брака на станции метро «Маяковская» можно во Дворце бракосочетания № 1, оплатив госпошлину 350 рублей.

Как выглядит свадьба в московском метро – в галерее «Рамблера».

Новости Москвы,Фото,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители