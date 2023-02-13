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1 час назад

Движение на дорогах для ТПУ «Ярославская» планируется запустить летом

Агентство «Москва»иещё 1

Летом 2023 года запустят движение на дорогах, предназначенных для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ярославская». Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Движение на дорогах для ТПУ «Ярославская» планируется запустить летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас на объекте ведется строительство проезда вдоль Московского центрального кольца, дублера проспекта Мира и Проектируемого проезда №1214, подпорной стены, плоскостных парковок, дождевой канализации и тяговой подстанции, сетей связи и дорожного ограждения. Общая готовность объекта превышает 50%. Основные работы планируется завершить в июле этого года», - приводятся в материале слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Ярославское шоссе, проспект Мира, северо-восточную часть МКАД и ул. Енисейская, а также улучшит транспортную доступность районов Свиблово, Ярославский, Ростокино.

«Проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 3,3 км, отстойно-разворотной площадки общественного транспорта со зданием конечной станции и зарядных станций для электробусов, а также плоскостных парковок площадью 5,1 тыс. и 7,7 тыс. кв. м через проспект Мира возле остановки общественного транспорта «Станция МЦК «Ростокино», - добавил Загрутдинов.

Он напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры столицы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Только в прошлом году в рамках Адресной инвестиционной программы построено более 80 км дорог.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Собянин,
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