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1 час назад

Власти Москвы рассказали о самых популярных специальностях у выпускников вузов

Говорит Москва

По словам заммэра Владимира Ефимова, ими остаются «Экономика, менеджмент» и «Юриспруденция».

Власти Москвы рассказали о самых популярных специальностях у выпускников вузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Департамента экономической политики и развития столицы, в тройку лидеров впервые вошла «Информатика и вычислительная техника». Замыкают пятёрку лидеров специальности «Образование и педагогика», «СМИ и реклама».

В департаменте добавили, что за пять лет в Москве резко выросло число абитуриентов, поступающих на прикладные науки. Максимальный прирост у психологической сферы — с 2017 по 2022 год она стала востребована у вдвое большего числа выпускников.Журналистами и рекламщиками захотели стать на 70% студентов больше, чем в 2017-м.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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