Власти Москвы рассказали о самых популярных специальностях у выпускников вузов

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Департамента экономической политики и развития столицы, в тройку лидеров впервые вошла «Информатика и вычислительная техника». Замыкают пятёрку лидеров специальности «Образование и педагогика», «СМИ и реклама».

В департаменте добавили, что за пять лет в Москве резко выросло число абитуриентов, поступающих на прикладные науки. Максимальный прирост у психологической сферы — с 2017 по 2022 год она стала востребована у вдвое большего числа выпускников.Журналистами и рекламщиками захотели стать на 70% студентов больше, чем в 2017-м.