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36 минут назад

Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблово

Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в Свиблово, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большая работа была проведена. Мы все переделали: и регистратуру, и маршрутизацию, чтобы было удобно. Построили за два года. Для таких проектов обычно срок побольше - три-четыре года, а здесь - два. До этого поликлиника была в неприспособленном помещении», - сказал Собянин в ходе общения с местными жителями.

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Также он рассказал о планах по развитию района Свиблово.

«У вас район преображается потихоньку. Сделали парк «Яуза», скверы. <…> В этом году еще заложим хорошую школу и сделаем у вас свою ярмарочную площадь», - сказал Собянин.

Мэр также осмотрел оснащение кабинетов новой поликлиники, пообщался с врачами.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство детско-взрослой поликлиники на ул. Уржумская было начато в январе 2021 года и завершено в декабре 2022 года. Финансирование работ велось за счет адресной инвестиционной программы города.

Здание четырехэтажное, состоит из двух блоков на 800 посещений в смену. Здесь разместили филиал №1 городской поликлиники №107 и филиал №3 детской городской поликлиники №11. Ранее филиал №1 городской поликлиники №107 располагался в здании ул. Снежная.

В новой поликлинике будут работать 294 человека, в том числе 115 врачей. Пациентами поликлиники станут 65 тыс. жителей Свиблово - 55 тыс. взрослых и 10 тыс. детей. Взрослый и детский блоки максимально изолированы друг от друга, чтобы исключить пересечение потоков пациентов.

В здании установлено современное медицинское оборудование: цифровой маммограф, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ, СМАД, ЛОР-комбайн, офтальмологическое оборудование и другое. Рабочие места медперсонала подключены к системе ЕМИАС. Оказание медицинской помощи организовано в соответствии с московским стандартом.

Начиная с 2011 года в Москве построено 131 здание городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. Важнейшей программой является строительство 32 новых поликлиник. Строительство девяти поликлиник в настоящее время завершено. Еще 23 поликлиники планируется построить до 2025 года.

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