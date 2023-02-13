Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблово

«Большая работа была проведена. Мы все переделали: и регистратуру, и маршрутизацию, чтобы было удобно. Построили за два года. Для таких проектов обычно срок побольше - три-четыре года, а здесь - два. До этого поликлиника была в неприспособленном помещении», - сказал Собянин в ходе общения с местными жителями.