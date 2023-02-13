Ретротроллейбус начнет выполнять экскурсионные рейсы по центру Москвы

«Ретротроллейбус ЗиУ-5Д поступил к нам в состоянии, требующем капитальной реставрации. Наши партнеры из ивановского ООО «ДизЭТ», проводившие реставрацию, практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме машины, произвели замену обшивки кузова, осуществили перешивку сидений пассажирского салона, а также произвели замену обшивки стен и потолка пассажирского салона. К этой реставрации мы отнеслись с особенным вниманием - ЗиУ-5Д станет новым лицом музейного маршрута «Т», то есть не просто экскурсионно-музейным экспонатом на улицах города, но и полноценным средством передвижения для пассажиров. Поэтому, помимо восстановления исторического облика, мы сделали все для того, чтобы наш экспонат был безопасным и комфортным для перевозки людей», - передает пресс-служба слова директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко.