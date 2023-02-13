Ретротроллейбус начнет выполнять экскурсионные рейсы по центру Москвы

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию троллейбуса ЗиУ-5Д 1970-х годов, в 2023 году он начнет выполнять сезонные экскурсионные рейсы по центру столицы от Комсомольской площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе музея.
«Музей транспорта Москвы завершил реставрацию троллейбуса ЗиУ-5Д 1970-х годов. Спустя 30 лет после окончания службы транспортный экспонат вновь вернется на улицы города и будет выполнять регулярные сезонные экскурсионные рейсы на музейном маршруте «Т» по центру столицы», - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что кольцевой маршрут «Т» проходит от Комсомольской площади через станцию метро «Красносельская», ул. Нижняя Красносельская, Елоховскую площадь с Богоявленским собором, ул. Новорязанская и гараж Константина Мельникова, где в конце 2024 года откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. А затем маршрут идет обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро «Комсомольская». Движение на музейном маршруте возобновится в этом году, подчеркнули в пресс-службе.
«Ретротроллейбус ЗиУ-5Д поступил к нам в состоянии, требующем капитальной реставрации. Наши партнеры из ивановского ООО «ДизЭТ», проводившие реставрацию, практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме машины, произвели замену обшивки кузова, осуществили перешивку сидений пассажирского салона, а также произвели замену обшивки стен и потолка пассажирского салона. К этой реставрации мы отнеслись с особенным вниманием - ЗиУ-5Д станет новым лицом музейного маршрута «Т», то есть не просто экскурсионно-музейным экспонатом на улицах города, но и полноценным средством передвижения для пассажиров. Поэтому, помимо восстановления исторического облика, мы сделали все для того, чтобы наш экспонат был безопасным и комфортным для перевозки людей», - передает пресс-служба слова директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко.
По информации музея, семейство ЗиУ-5 выпускали с 1959 по 1972 год на заводе имени Урицкого в Энгельсе Саратовской области. Вплоть до конца 1970-х это был основной троллейбус в городах СССР. За весь период выпустили в сумме более 16 тыс. ЗиУ-5, до наших дней сохранились единицы таких машин.