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1 час назад

В Москве выявили 2 403 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 1

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 403 против 2 658 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В Москве выявили 2 403 случая заражения коронавирусом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 381 387 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее, до 48 035. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 577, до 3 177 963.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 326 против 1 409 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 858 895 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 903, до 1 811 445, число умерших возросло на 5, до 37 042.

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