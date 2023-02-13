В Москве выявили 2 403 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 403 против 2 658 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 381 387 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее, до 48 035. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 577, до 3 177 963.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 326 против 1 409 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 858 895 случаев заражения.