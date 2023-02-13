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1 час назад

Главархив Москвы представил онлайн-выставку к 150-летию Федора Шаляпина

Вечерняя Москваиещё 2

Главное архивное управление столицы подготовило онлайн-выставку «Призванию был предан безраздельно…» к 150-летию со дня рождения знаменитого певца Федора Шаляпина. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Главархив Москвы представил онлайн-выставку к 150-летию Шаляпина
Фото: Артур Новосильцев / АГН МоскваАртур Новосильцев / АГН Москва

Выставка состоит из трех разделов, посвященных московскому периоду творчества Шаляпина. В первом представлены его фотооктрытки в образах из различных опер. Также можно увидеть афиши постановок, в которых участвовал артист.

Материалы второго раздела посвящены воспоминаниям от друзей и близких. Так, например, можно прочесть слова коллекционера Ольги Сваричовской о знакомстве с первой женой певца Иолой Шаляпиной. Также в этом разделе опубликовано большое количество фотографий Шаляпина с дочерьми.

Третий раздел знакомит с тем, как увековечена память артиста. В виртуальной экспозиции есть материалы об открытии музея, установке мемориальной доски и свидетельства о вечерах, посвященных певцу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Главархив опубликовал альбом с фотографиями ученых ко Дню российской науки.

Новости Москвы,Федор Шаляпин,Правительство Москвы,
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