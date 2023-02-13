Спортшколу «Самбо-70» в Ясенево капитально отремонтируют

Одобрен проект капитального ремонта спортивной школы «Самбо-70» в Ясенево, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт в подведомственном учреждении Департамента спорта Москвы ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта» по адресу: ул. Вильнюсская, д. 6, корп. 1, район Ясенево, Юго-Западный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в двухэтажном здании, построенном в 2004 году, обновят отделку стен, потолков, полов и перегородки в соответствии с функциональным и технологическим назначением помещений, а также заменят дверные блоки. Часть работ будет направлена на модернизацию инженерно-технических коммуникаций в части систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.
«Для беспрепятственного доступа и передвижения маломобильных граждан запланировано устройство различных указателей, информационно-тактильных пиктограмм и мнемосхемы, установка светодиодных табличек. Чтобы сделать возможным пользование бассейном для инвалидов, заменят гидравлический подъемник», - приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.
Отмечается, что снаружи предусмотрены ремонт фасада, замена оконных блоков, включая витражное остекление бассейна, отделка цоколя керамогранитной плитой и обновление покрытия кровли. Также отремонтируют проезд, отмостку, тротуар, заменят покрытия на площадках, установят новые бортовые камни и ограждение спортивной площадки.