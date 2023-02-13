Спортшколу «Самбо-70» в Ясенево капитально отремонтируют

Одобрен проект капитального ремонта спортивной школы «Самбо-70» в Ясенево, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт в подведомственном учреждении Департамента спорта Москвы ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта» по адресу: ул. Вильнюсская, д. 6, корп. 1, район Ясенево, Юго-Западный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в двухэтажном здании, построенном в 2004 году, обновят отделку стен, потолков, полов и перегородки в соответствии с функциональным и технологическим назначением помещений, а также заменят дверные блоки. Часть работ будет направлена на модернизацию инженерно-технических коммуникаций в части систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.