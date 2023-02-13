Москвичей предупредили о падении давления после «барической пилы»

После «барической пилы» в российской столице атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в понедельник, 13 февраля, в Москве будет идти непродолжительный мокрый снег, температура воздуха составит до +1 градуса, по области будет теплее – до +2 градусов.

В этот день в столице будет облачно, ветер пройдет юго-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Синенков также добавил, что после «барической пилы», накрывшей Москву в прошедшие выходные, атмосферное давление понизится до значения в 739 мм рт. ст.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет весна в центральной части России. По его словам, в этом году весеннее тепло придет не ранее конца марта. Тогда среднесуточная температура начнет достигать положительных значений.