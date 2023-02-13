177 машино-мест можно приобрести в ЮЗАО

Объекты площадью от 9,3 до 24,5 квадратного метра располагаются в шести районах округа.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Город выставил на продажу 177 парковочных мест на многоуровневых наземных и подземных стоянках на юго-западе столицы. Объекты располагаются в Солнцеве, Теплом Стане, Южном и Северном Бутове, а также в районах Академический и Ломоносовский. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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«В период с 15 по 28 февраля завершится прием заявок на право приобретения машино-мест в ЮЗАО. 177 лотов площадью от 9,3 до 24,5 квадратного метра будут реализованы на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения с последовательным понижением начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами называют сумму, которую готовы заплатить за объект», — рассказал глава ведомства.

Торги пройдут онлайн на площадке «Росэлторг», для участия в них потребуется усиленная электронная цифровая подпись.

Наибольшее количество объектов — 129 — выставлены на наземных парковках в Северном и Южном Бутове. Так, на Старобитцевской улице (дом 14) предлагается 76 лотов площадью от 15,6 до 17,5 квадратного метра. Еще 53 машино-места площадью от 12 до 18,6 квадратного метра располагаются на восьми стоянках в Южном Бутове.

На подземных паркингах 45 лотов предлагаются по адресу: Ленинский проспект, дом 83 б, два лота — на улице Шверника (дом 6, корпус 2) и еще один — на улице Академика Виноградова (дом 5, строение 2). Площадь предлагаемых на этих стоянках машино-мест варьируется от 9,6 до 24,5 квадратного метра.

Участники торгов могут выбрать подходящие объекты в зависимости от габаритов транспортного средства. Личное машино-место экономит время на поиск парковки и гарантирует сохранность автомобиля при любых погодных условиях.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же опубликована лотовая документация, информация о правилах проведения аукционов и о том, как подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более четырех тысяч объектов недвижимости.