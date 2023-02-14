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55 минут назад

Через Госпитальную площадь вновь начнут ездить трамваи

Mos.ruиещё 2

Восстановленные маршруты объединят девять районов юго-востока, востока и центра столицы.

Через Госпитальную площадь вновь начнут ездить трамваи
Фото: Mos.ruMos.ru

В столице восстановят работу трамвайной линии через Госпитальную площадь. С 15 февраля пассажиры смогут вновь пользоваться трамваями для поездок между станциями метро «Авиамоторная» и «Семеновская».

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«Московский метрополитен восстановит работу востребованной трамвайной линии через Госпитальную площадь — с 15 февраля здесь будут ходить трамваи 32 и 46. Пока линия была закрыта, мы физически обособили пути в Семеновском проезде, почти полностью отделили их от движения автомобилей, благодаря этому трамваи поедут на 15–20 процентов быстрее. По задаче Мэра Москвы в этом году мы продолжим физическое обособление трамвайных путей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Протяженность линии — четыре километра. Она связывает станции метро «Авиамоторная» и «Семеновская». Временные автобусы № 032 продолжат работу в этом районе до 19 февраля.

Какие трамваи поедут по обновленным маршрутам

Трамвай № 32 будет ездить от Курского вокзала через Волочаевскую и Красноказарменную улицы, станции метро «Авиамоторная», «Лефортово» и «Семеновская» до «Партизанской». Маршрут трамвая № 46 объединяется с маршрутом трамвая № 2: от Метрогородка через «Семеновскую», Госпитальную площадь и «Авиамоторную» до 3-й Владимирской улицы. Между Преображенской площадью и станцией метро «Авиамоторная» можно будет проехать без пересадок.

У станции метро «Авиамоторная» пассажиры смогут сесть в трамвай в сторону Госпитальной площади на шоссе Энтузиастов, где будет останавливаться только трамвай № 46. Еще одна остановка будет расположена на участке Красноказарменной улицы между Авиамоторным проездом и Авиамоторной улицей, где будут останавливаться сразу два маршрута — № 32 и 46. До этой остановки — три минуты пешком от станции метро.

Трамвай № 43 будет ходить по своему маршруту от станции Угрешская Московского центрального кольца до Красноказарменной площади, далее вместо станции метро «Авиамоторная» он проследует через станции «Бауманская» и «Красносельская» до площади Сокольническая Застава. Маршрут свяжет «Пролетарскую», «Бауманскую» и «Сокольники», где скоро откроется новая станция Большой кольцевой линии метро.

Всего эти маршруты объединят девять районов юго-востока, востока и центра. Там проживают более 700 тысяч человек. Планируется, что восстановленной трамвайной линией будут ежедневно пользоваться около 16 тысяч пассажиров, а маршрутами, проходящими здесь, — около 33 тысяч.

Трамвайную линию закрыли осенью 2019 года для строительства одного из крупнейших ТПУ на востоке столицы. Он объединит БКЛ, Калининскую линию метро, будущую линию D3 и наземный транспорт. Благодаря ТПУ поездки пассажиров станут комфортнее, а пересадки — быстрее. А с запуском третьего диаметра на ТПУ будет действовать бесплатная пересадка между МЦД и метро.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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