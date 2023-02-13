Бочкарев оценил готовность нового корпуса лучевой терапии для больницы в Коммунарке

Общестроительная готовность здания нового корпуса лучевой терапии на территории Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» составляет 20 процентов. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— Началось устройство фасадов здания нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке. В новом здании будет шесть этажей, его площадь составит 12,23 тысячи квадратных метров, — сказал он.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь рассказал о завершении монолитных работ и укладки наружных стен. В ближайшее время рабочие будут приступать к внутренним стенам и перегородкам.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, реконструкция закончится в 124 поликлиниках. Кроме того, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.