Москвичам представили инструкцию по открытию своего дела

Московский портал для начинающих предпринимателей mbm.mos.ru обзавелся новым сервисом «Бизнес-треки». Здесь собрано 20 пошаговых инструкций для желающих открыть свое дело по разным направлениям бизнеса.

Фото: Пресс-служба ДПиИР Пресс-служба ДПиИР

«Новый сервис поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду и многое другое. Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В разработке инструкций принимали участие руководители и владельцы столичных магазинов, аптек, пекарен, кофеен, студий дополнительного образования и других направлений бизнеса. Они указали на все нюансы, с которыми столкнулись при открытии своего дела.