Москвичам представили инструкцию по открытию своего дела

Московский портал для начинающих предпринимателей mbm.mos.ru обзавелся новым сервисом «Бизнес-треки». Здесь собрано 20 пошаговых инструкций для желающих открыть свое дело по разным направлениям бизнеса.
«Новый сервис поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду и многое другое. Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В разработке инструкций принимали участие руководители и владельцы столичных магазинов, аптек, пекарен, кофеен, студий дополнительного образования и других направлений бизнеса. Они указали на все нюансы, с которыми столкнулись при открытии своего дела.
В инструкциях собраны не только теоретические, но и практические советы. Изучение инструкции можно начать и закончить в любой удобный момент, а также при необходимости есть возможность вернуться на пару шагов назад.