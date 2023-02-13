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1 час назад

Москвичам представили инструкцию по открытию своего дела

Моя Москва.онлайниещё 2

Московский портал для начинающих предпринимателей mbm.mos.ru обзавелся новым сервисом «Бизнес-треки». Здесь собрано 20 пошаговых инструкций для желающих открыть свое дело по разным направлениям бизнеса.

Москвичам представили инструкцию по открытию своего дела
Фото: Пресс-служба ДПиИРПресс-служба ДПиИР

«Новый сервис поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду и многое другое. Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В разработке инструкций принимали участие руководители и владельцы столичных магазинов, аптек, пекарен, кофеен, студий дополнительного образования и других направлений бизнеса. Они указали на все нюансы, с которыми столкнулись при открытии своего дела.

В инструкциях собраны не только теоретические, но и практические советы. Изучение инструкции можно начать и закончить в любой удобный момент, а также при необходимости есть возможность вернуться на пару шагов назад.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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