На участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы построят школу и детский сад

Образовательный комплекс будет включать школу на 800 учащихся и детский сад для 350 воспитанников.

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Город объявил аукцион на право реорганизации участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы. Здесь инвестор сможет построить общественно-деловые объекты, жилой квартал и учреждения образования: школу и детский сад. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Видео дня

«По программе комплексного развития территорий на севере столицы планируется строительство крупного жилого района с необходимой жителям социальной инфраструктурой — образовательным комплексом, включающим школу на 800 учащихся и и детский сад для 350 воспитанников. Право на заключение договора комплексного развития участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы выставлено на торги, заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта, подведение итогов запланировано на 13 марта 2023 года», — рассказал он.

На участке бывшей промзоны площадью более 15 гектаров запланировано возведение объектов недвижимости площадью около 390 тысяч квадратных метров, из которых свыше 239 тысяч квадратных метров — жилье, а 150 тысяч — общественно-деловая и социальная застройка. Инвестиции в проект оцениваются более чем 36 миллиардов рублей.

Принять участие в торгах могут как инвесторы, так и правообладатели.

Кроме того, сейчас на торги выставлено право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Владыкино.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего на данный момент заключено 10 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и неэффективно используемый участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 15 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, Кирпичные Улицы, «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.