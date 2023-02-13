В московском городском транспорте усилили контроль за оплатой проезда

Количество контролеров, задействованных в проверках оплаты проезда на наземном транспорте столицы и в московском метро, возросло до 520 человек. В среднем за будни в рейды выходят на 20% больше сотрудников, чем в 2022 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

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"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность и комфорт поездок по городу. Увеличили штат контролеров - теперь за оплатой проезда в автобусах, трамваях и электробусах следят 520 сотрудников", - сказал заммэра и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Он также попросил пассажиров всегда оплачивать проезд и прикладывать к валидатору банковскую, социальную карту или "Тройку".

"На средства от оплаты проезда мы обновляем транспорт и инфраструктуру, запускаем современные сервисы, а валидация билетов помогает учитывать количество пассажиров на маршрутах и выпускать дополнительный транспорт при высокой нагрузке. Помимо этого факт оплаты проезда - гарантия получения страховой выплаты при несчастных случаях в транспорте", - пояснил Ликсутов.

Как уточнили в ведомстве, с начала года контролеры проверили 682 тыс. человек. В среднем за день инспекторы попросили предъявить проездной около 22 тыс. граждан.

"Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" ежедневно выходят на маршруты наземного городского транспорта, а также работают в вестибюлях метрополитена. Главной задачей сотрудников является обеспечение безопасных и комфортных поездок, а также контроль оплаты проезда пассажиров. При этом, большее число нарушений фиксируется в наземном транспорте: автобусах, электробусах и трамваях", - подчеркнули в пресс-службе учреждения.