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32 минуты назад

В Москве представили первый рейтинг детских городских поликлиник

Москва24иещё 6

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о появлении в столице рейтинга детских городских поликлиник. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В Москве представили первый рейтинг детских городских поликлиник
Фото: Москва24Москва24

Ракова рассказала, что в Москве продолжается программа по преобразованию городских поликлиник, цель которой – сформировать доверительную среду для врачей и пациентов.

"Поэтому мы предложили родителям, которые хотя бы раз в течение прошлого года были в детской поликлинике, пройти специальный опрос. Им предстояло оценить, насколько работа поликлиник соответствует ценностям московского здравоохранения", – рассказала заммэра.

Новый рейтинг базировался на нескольких показателях. В их числе – следование профессиональным стандартам, уважительное отношение к пациентам и другие. Список планируется регулярно обновлять.

Ключевые ценности для медучреждений сформировали сообщества медиков и пациентов. В перечень вошли профессионализм, доброжелательность, командная работа, доверие, пациентоориентированность и уважение.

Опрос показал, что в 2022 году лучшим медицинским учреждением стал филиал №2 детской городской поликлиники №38. На втором месте расположился филиал 5 городской поликлиники 175, а замыкает топ-3 филиал 4 детской городской поликлиники 122. Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте Мосгорздрава.

В декабре 2022 года был впервые опубликован рейтинг городских поликлиник, также основанный на опросе москвичей. Лучшим медицинским учреждением была названа городская поликлиника №220.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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