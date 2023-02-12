В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
20 минут назад

В Москве нашли «иногда улыбающийся» памятник

Мослента

«Иногда улыбающийся» памятник нашли в столице. Связанной с ним легендой поделился Telegram-канал «История Москвы».

В Москве нашли «иногда улыбающийся» памятник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь о памятнике драматургу Александру Островскому. Все его 48 пьес были поставлены в Малом театре, у стен которого и располагается монумент.

«С этим памятником связана одна интересная городская легенда. Дело в том, что московские студенты прошлых лет были уверены, что иногда этот строгий памятник писателя улыбается. И вроде бы это просто смешная легенда, у которой, конечно, нет никаких доказательств, но вот (писатель Владимир) Гиляровский, присутствовавший на открытии этого памятника, в своей книге "Москва и москвичи" написал: "И Островский радостно смотрит на окружающих его"», — отметил автор публикации.

Ранее в центре Москвы обнаружили фонтан с питьевой водой. Фонтан оснащен отдельным краном с водопроводной водой, которая проходит через угольные фильтры, очищающие ее до состояния родниковой.

Новости Москвы,Александр Островский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители