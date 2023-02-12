В Москве нашли «иногда улыбающийся» памятник

«С этим памятником связана одна интересная городская легенда. Дело в том, что московские студенты прошлых лет были уверены, что иногда этот строгий памятник писателя улыбается. И вроде бы это просто смешная легенда, у которой, конечно, нет никаких доказательств, но вот (писатель Владимир) Гиляровский, присутствовавший на открытии этого памятника, в своей книге "Москва и москвичи" написал: "И Островский радостно смотрит на окружающих его"», — отметил автор публикации.