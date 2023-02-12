Названа средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля

Среднюю стоимость подарков на 14 февраля своим вторым половинкам назвали москвичи в опросе Superjob. Мужчины тратят на презент супруге около 4,3 тысячи рублей, в то время как женщины покупают подарки мужьям примерно за 2,5 тысячи рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Москвичи, состоящие в незарегистрированных отношениях, тратят на праздник меньшие суммы. Четыре тысячи рублей респонденты планируют потратить на своих девушек. Опрошенные женщины заявили, что хотят купить своим молодым людям подарки в среднем за 2,7 тысячи рублей. Таким образом, незамужние россиянки тратят больше денег на своих избранников в праздник.

Дарить подарки на День всех влюбленных в этом году собирается каждый пятый россиянин. Чаще всего жители страны поздравляют супругов (10 процентов), возлюбленных (4), детей (2), родителей и близких (по одному проценту соответственно). С 2019 года вдвое снизился процент россиян, планирующих одаривать близких на 14 февраля.