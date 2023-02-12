В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
35 минут назад

Названа средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля

Мослента

Среднюю стоимость подарков на 14 февраля своим вторым половинкам назвали москвичи в опросе Superjob. Мужчины тратят на презент супруге около 4,3 тысячи рублей, в то время как женщины покупают подарки мужьям примерно за 2,5 тысячи рублей.

Названа средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москвичи, состоящие в незарегистрированных отношениях, тратят на праздник меньшие суммы. Четыре тысячи рублей респонденты планируют потратить на своих девушек. Опрошенные женщины заявили, что хотят купить своим молодым людям подарки в среднем за 2,7 тысячи рублей. Таким образом, незамужние россиянки тратят больше денег на своих избранников в праздник.

Дарить подарки на День всех влюбленных в этом году собирается каждый пятый россиянин. Чаще всего жители страны поздравляют супругов (10 процентов), возлюбленных (4), детей (2), родителей и близких (по одному проценту соответственно). С 2019 года вдвое снизился процент россиян, планирующих одаривать близких на 14 февраля.

Ранее россиянки назвали самый неудачный подарок на День всех влюбленных. Большинство из них не хотели бы получить на 14 февраля предложение руки и сердца.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители