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2 часа назад

Более семи тысяч кадет Москвы представят творческие номера в Музее Победы

Вечерняя Москваиещё 2

Очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы» стартует 14 февраля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Более семи тысяч кадет Москвы представят творческие номера в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

Участниками проекта станут более семи тысяч кадет из Москвы. На очном этапе школьники выступят с творческими номерами.

В ходе приветствия учащиеся столичных школ презентуют свой класс, а затем капитаны команд покажут свои знания в интеллектуальном марафоне «Конкурс капитанов».

Ребятам предстоит рассказать о людях, которые внесли большой вклад в победу своими подвигами, изобретениями и творчеством. Многие из героев, о которых пойдет речь в интеллектуальном марафоне, знакомы учащимся по первой части образовательного проекта.

Итоговым мероприятием программы станет презентация литературно-музыкальных композиций на тему «Письма военного лихолетья». Команды выступят на сцене Музея Победы с творческими номерами, подготовленными по историческим материалам.

До этого сообщалось, что в Музее Победы в рамках проекта «Война: день за днем» открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». В экспозиции представлены личные вещи альпинистов, в том числе горные лыжи, ледорубы, подлинные фотографии подъема и многое другое.

Более 250 юнармейцев из разных регионов страны стали участниками конференции о Сталинградской битве в Музее Победы. В ходе конференции командиры и координаторы юнармейских отрядов представили доклады о героях Сталинградской битвы, рассказали о своей работе и о ближайших планах.

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