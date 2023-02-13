Более семи тысяч кадет Москвы представят творческие номера в Музее Победы

Очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы» стартует 14 февраля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Пресс-служба Музея Победы Пресс-служба Музея Победы

Участниками проекта станут более семи тысяч кадет из Москвы. На очном этапе школьники выступят с творческими номерами.

В ходе приветствия учащиеся столичных школ презентуют свой класс, а затем капитаны команд покажут свои знания в интеллектуальном марафоне «Конкурс капитанов».

Ребятам предстоит рассказать о людях, которые внесли большой вклад в победу своими подвигами, изобретениями и творчеством. Многие из героев, о которых пойдет речь в интеллектуальном марафоне, знакомы учащимся по первой части образовательного проекта.

Итоговым мероприятием программы станет презентация литературно-музыкальных композиций на тему «Письма военного лихолетья». Команды выступят на сцене Музея Победы с творческими номерами, подготовленными по историческим материалам.

До этого сообщалось, что в Музее Победы в рамках проекта «Война: день за днем» открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». В экспозиции представлены личные вещи альпинистов, в том числе горные лыжи, ледорубы, подлинные фотографии подъема и многое другое.