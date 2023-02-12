Первые свадебные церемонии 2023 года прошли на станции метро "Маяковская"

На станции "Маяковская" Московского метрополитена в ночь с 11 на 12 февраля прошли первые в 2023 году церемонии бракосочетания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин / Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин /

"Этой ночью три свадебные церемонии прошли на "Маяковской" – одной из самых красивых станций метро", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что браки на "Маяковской" регистрируют уже 3 года. Желающие обручиться на необычной локации все еще могут подать заявки.

Список доступных для свадебных церемоний площадок доступен на сайте проекта "Новые адреса счастья". Подать заявку можно во дворцах бракосочетания или онлайн: на порталах mos.ru или "Госуслуги".