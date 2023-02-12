В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Первые свадебные церемонии 2023 года прошли на станции метро "Маяковская"

Москва24иещё 1

На станции "Маяковская" Московского метрополитена в ночь с 11 на 12 февраля прошли первые в 2023 году церемонии бракосочетания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые свадебные церемонии 2023 года прошли на станции метро "Маяковская"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин /Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин /

"Этой ночью три свадебные церемонии прошли на "Маяковской" – одной из самых красивых станций метро", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что браки на "Маяковской" регистрируют уже 3 года. Желающие обручиться на необычной локации все еще могут подать заявки.

Список доступных для свадебных церемоний площадок доступен на сайте проекта "Новые адреса счастья". Подать заявку можно во дворцах бракосочетания или онлайн: на порталах mos.ru или "Госуслуги".

В 2022 году в Москве зарегистрировали более 100 браков, что стало наибольшим показателем за последние 105 лет. Чаще всего в минувшем году в брак вступали мужчины в возрасте 27 лет и женщины 25 лет. Больше всего свадеб прошло 22 февраля – 1,5 тысячи, а также 22 июля.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Максим Ликсутов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители