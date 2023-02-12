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41 минуту назад

Москвичам рассказали, когда вернутся морозы

Елена Прошина

Синоптики предупредили, что в понедельник, 13 февраля, в столичном регионе ожидается оттепель. В среду в Москву придут морозы, пишет портал «Метеовести».

Москвичам назвали сроки возвращения морозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным специалистов, минувшей ночью незначительно увеличилась высота снежного покрова. На базовой метеостанции (ВДНХ) она достигла 33 см. Это на 4 см меньше среднегодовой нормы.

Синоптики пояснили, что оттепель уменьшит высоту сугробов, но это будет компенсировано за счет осадков.

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Таким образом, к возвращению морозов, которое ожидается утром в среду, 15 февраля, высота снежного покрова практически не изменится, резюмировали метеорологи.

Новости Москвы,ВДНХ,
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