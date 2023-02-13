Почти 1,7 тыс. москвичей получили квартиры по реновации в январе

Новые равнозначные квартиры по программе реновации во всех столичных округах в январе 2023 года получили почти 1,7 тыс. москвичей. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
«Москвичи заключили с департаментом городского имущества 641 договор на равнозначные квартиры по программе реновации. В результате новое жилье получили почти 1,7 тыс. человек. Больше всего договоров заключено в Юго-Восточном административном округе - 184, на севере столицы - 111, на юго-западе - 85», - приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Гамана.
По данным департамента, еще 74 документа оформлено на востоке столицы, на западе - 72, в Зеленограде - 50. В остальных округах заключено еще 65 договоров.
Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 тыс. 175 жилых домов. В новое жилье переедут более миллиона человек.