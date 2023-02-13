Почти 1,7 тыс. москвичей получили квартиры по реновации в январе

«Москвичи заключили с департаментом городского имущества 641 договор на равнозначные квартиры по программе реновации. В результате новое жилье получили почти 1,7 тыс. человек. Больше всего договоров заключено в Юго-Восточном административном округе - 184, на севере столицы - 111, на юго-западе - 85», - приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Гамана.