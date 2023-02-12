Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы занимаются ликвидацией последствий недавнего снегопада в Москве. Об этом в воскресенье 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— За ночь и утро городские службы четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, — говорится в сообщении.

Также в городе организованы работы по очистке от снега дворовых территорий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Уточняется, что до конца дня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».