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1 час назад

Собянин рассказал, как столичная система фотовидеофиксации многократно уменьшила число угонов машин

Российская Газетаиещё 10

С запуском комплексов фотовидеофиксации в Москве на 93% сократилось число автомобильных краж. Такой вывод сделал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, как столичная система фотовидеофиксации многократно уменьшила число угонов машин
Фото: iStockiStock

Как отмечает мэр столицы, если в 2012 году было 13 тысяч автомобильных краже, то в пошлом году всего 948 случаев угона.

Как отмечает мэр, связано это с тем, что в 2012 году начали устанавливать первые комплексы фотовидеофиксации.

"На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов", - констатирует мэр Москвы.

По словам мэра, в настоящее время в Москве установлено почти 4 тысячи камер фотовидеофиксации. Они не только проверяют соблюдение правил дорожного движения, но и помогают сотрудникам правоохранительных органов проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие данным.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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