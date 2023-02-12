Собянин рассказал, как столичная система фотовидеофиксации многократно уменьшила число угонов машин

С запуском комплексов фотовидеофиксации в Москве на 93% сократилось число автомобильных краж. Такой вывод сделал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: iStock iStock

Как отмечает мэр столицы, если в 2012 году было 13 тысяч автомобильных краже, то в пошлом году всего 948 случаев угона.

Как отмечает мэр, связано это с тем, что в 2012 году начали устанавливать первые комплексы фотовидеофиксации.

"На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов", - констатирует мэр Москвы.