Собянин рассказал, как столичная система фотовидеофиксации многократно уменьшила число угонов машин

С запуском комплексов фотовидеофиксации в Москве на 93% сократилось число автомобильных краж. Такой вывод сделал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отмечает мэр столицы, если в 2012 году было 13 тысяч автомобильных краже, то в пошлом году всего 948 случаев угона.
Как отмечает мэр, связано это с тем, что в 2012 году начали устанавливать первые комплексы фотовидеофиксации.
"На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов", - констатирует мэр Москвы.
По словам мэра, в настоящее время в Москве установлено почти 4 тысячи камер фотовидеофиксации. Они не только проверяют соблюдение правил дорожного движения, но и помогают сотрудникам правоохранительных органов проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие данным.