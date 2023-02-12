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38 минут назад

Первые свадебные церемонии года состоялись на станции «Маяковская»

Вечерняя Москва

Первые три свадебные церемонии в этом году состоялись на станции «Маяковская» в ночь на 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Первые свадебные церемонии года состоялись на станции «Маяковская»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Локации Московского транспорта уже третий год входят в перечень выездных площадок ЗАГСов Москвы для регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья». Столичным молодоженам доступно около 200 различных локаций для регистрации брака.

Одна из самых экзотичных локаций — это ночная платформа станции метро «Маяковская». Всего в этом году на ней смогут заключить брак более 20 пар, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году востребованность площадок для выездной регистрации брака в Москве увеличилась на 40 процентов. По ее словам, столица активно проводила реформу службы загсов, благодаря чему свадьбы перестали проходить в обыкновенных дворцах бракосочетания.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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