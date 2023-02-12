Ракова: Три первые в текущем году церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Маяковская»

На станции Московского метрополитена «Маяковская» в ночь на 12 февраля прошли первые в 2023 году регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья». Торжественные церемонии провели для трех пар, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Столичным молодоженам доступно около 200 различных локаций для регистрации брака. Одна из самых экзотичных - это ночная платформа станции метро «Маяковская». Мы проводим на ней регистрации брака уже третий год и видим интерес молодоженов к такому формату. У каждой пары есть своя история, связанная с «Маяковской»: кто-то является любителем творчества поэта, у кого-то в метро или в поездке началась романтическая история. Но главное отличие всех пар, которые заключали брак в метро, - авантюризм и тяга к чему-то особенному», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

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По ее словам, с момента старта проекта «Новые адреса счастья» на станции «Маяковская» было создано уже 25 семей. В этом году заключить брак тут смогут более 20 пар, прием заявлений еще идет. Открытие торжественных церемоний на «Маяковской» состоялось уже в третий раз. В целом выездные регистрации брака на площадках московского транспорта проводят с 2021 года.

«В 2023 году московский транспорт продолжает участвовать в проекте мэра Москвы «Новые адреса счастья» и предоставлять площадки для регистрации брака. Этой ночью три свадебные церемонии прошли на «Маяковской» - одной из самых красивых станций метро. Всего за 2022 год здесь поженились 19 пар. Поздравляем молодоженов и желаем им счастья», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в материале.

Уточняется, что торжественные регистрации брака в метро проводят с 2:30 до 4:00, чтобы не мешать пассажирам. Станция в это время предоставлена только молодоженам и их гостям. Открывают церемонию традиционным маршем Мендельсона, под который жених и невеста проходят по платформе к центру зала. Здесь устанавливают свадебную арку, на ее фоне пары обмениваются кольцами, ставят подписи и получают свидетельство о заключении брака. После этого молодожены и их гости могут сделать фотографии в вагонах поезда «Москва-2020», который вместе с составом «Номерной» сопровождает все церемонии на станции.