В Москве за последние 12 часов выпало около 20% месячной нормы осадков

"За последние 12 часов (18:00 - 06:00) на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 мм, на Балчуге - 8 мм, в Тушино 9 мм. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объема осадков в феврале (месячная норма - 44 мм)", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.