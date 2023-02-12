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46 минут назад

В Москве за последние 12 часов выпало около 20% месячной нормы осадков

ТАСС

Около 20% месячной нормы осадков выпало в столице за последние 12 часов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Москве за последние 12 часов выпало около 20% месячной нормы осадков
Фото: ТАССТАСС

"За последние 12 часов (18:00 - 06:00) на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 мм, на Балчуге - 8 мм, в Тушино 9 мм. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объема осадков в феврале (месячная норма - 44 мм)", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, в Подмосковье самыми снежными районами стали Клин и Волоколамск, там выпало до 10 мм осадков.

Он добавил, что порывы ветра местами достигают 18 м/с, из-за чего фактическая температура, которая сейчас составляет -3,6, ощущается как -11 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,ВДНХ,
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