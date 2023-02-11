Собянин: москвичи в 2022 году 6 млн раз обратились по номеру 112

"За 10 лет работы службы к ней значительно возросло доверие москвичей. Мы фиксируем, что обращений за помощью по единому номеру 112 стало в 75 раз больше - в прошлом году горожане обратились по нему свыше 6 млн раз, а в 2012 году таких звонков было всего 80 тыс.", - написал мэр.