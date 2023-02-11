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37 минут назад

Собянин: москвичи в 2022 году более 6 млн раз обратились за помощью по единому номеру 112

ТАСС

Москвичи за 2022 год обратились за помощью по единому номеру 112 более 6 млн раз. Всего за 10 лет службы число обращений выросло в 75 раз, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Собянин: москвичи в 2022 году 6 млн раз обратились по номеру 112
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За 10 лет работы службы к ней значительно возросло доверие москвичей. Мы фиксируем, что обращений за помощью по единому номеру 112 стало в 75 раз больше - в прошлом году горожане обратились по нему свыше 6 млн раз, а в 2012 году таких звонков было всего 80 тыс.", - написал мэр.

Он добавил, что штат операторов московской службы 112 расширен вдвое - с 65 до 125 специалистов в смену. Это в свою очередь сократило время ожидания ответа до 6 секунд. На прием, обработку и направление информации у оператора службы сейчас уходит около 1,5 минуты.

"Служба экстренного вызова действует по принципу одного окна, объединяя больше 230 московских служб и системы 112 соседних Калужской и Московской областей. Обратиться за помощью можно, набрав единый номер 112 или отправив на него СМС-сообщение. Принимаются сигналы и от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - уточнил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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