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1 час назад

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Говорит Москваиещё 1

Причиной назван ожидаемый во второй половине дня снегопад.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, ранее синоптики прогнозировали метель и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«К завтрашнему дню в Москве может выпасть до 8 сантиметров снега», — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, в уборке будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников. Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАДе и в ТиНАО.

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Москвичей призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями, автомобилистов — соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,МЧС России,
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