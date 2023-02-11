Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Причиной назван ожидаемый во второй половине дня снегопад.

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Кроме того, ранее синоптики прогнозировали метель и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«К завтрашнему дню в Москве может выпасть до 8 сантиметров снега», — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, в уборке будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников. Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАДе и в ТиНАО.