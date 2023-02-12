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1 час назад

Четыре цикла механизированной уборки улиц провели городские службы Москвы с вечера субботы

Агентство «Москва»иещё 3

Городские службы столицы ликвидируют последствия снегопада. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«С субботы, 11 февраля, прирост свежевыпавшего снега составил до 8 см, это 20% от месячной нормы. За ночь и утро городские службы четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, а также социальным объектам.

Как добавили в пресс-службе, до конца дня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 м/с. Горожан просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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