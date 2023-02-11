Москвичам пообещали резкое изменение погоды

"Но рассчитывать на то, что пришла весна не стоит, потому что среда будет еще переходным периодом, а в четверг, особенно в пятницу и субботу температура еще понизится. Погода будет уже вполне зимняя - ночью морозы до 13 градусов. Это уже ниже климатический нормы на пару градусов", - сообщил он.