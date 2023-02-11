Москвичам пообещали резкое изменение погоды

Резкое потепление до плюс 1-3 градусов прогнозируется в Москве в понедельник. Однако зимняя погода начнет возвращаться в столицу уже в среду, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В понедельник днем будет резкое повышение температуры. Она повысится до 1-3 градусов тепла. Существенных осадков не прогнозируются, но будет и гололед, и гололедица, и налипание мокрого снега", - рассказал он.
По словам Вильфанда, во вторник днем температура понизится до 0-5 градусов мороза.
"Но рассчитывать на то, что пришла весна не стоит, потому что среда будет еще переходным периодом, а в четверг, особенно в пятницу и субботу температура еще понизится. Погода будет уже вполне зимняя - ночью морозы до 13 градусов. Это уже ниже климатический нормы на пару градусов", - сообщил он.