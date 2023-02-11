Более 3,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2023 году

Столичные власти в 2023 году планируют заменить более 3,2 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В этом году обновим в общей сложности свыше 3,2 тысячи лифтов, больше всего – в Южном (519), Юго-Западном (511) и Юго-Восточном (397) административных округах. Конкурсные процедуры для определения исполнителей уже проведены, работы начались", – сказал он.

Бирюков напомнил, что масштабная программа обновления лифтов была разработана по поручению Сергея Собянина. По его словам, с начала ее реализации в Москве заменили уже более 41,3 тысячи лифтов.

Отмечается, что лифты являются оборудованием повышенной опасности, которое требует проведения регулярных технических проверок и своевременной замены. Соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле. Начиная с 2018 года, лифты в многоквартирных домах, которые находятся в ведении регионального оператора, меняются строго в год истечения 25-летнего срока эксплуатации.

"Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно. Таким образом, жильцы не испытывают неудобств", – говорится в сообщении.

В столичных многоэтажках устанавливают лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Подмосковье. Оно соответствует всем современным требованиям комфорта и безопасности.