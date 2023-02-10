Перечислены востребованные сферы деятельности в Москве

Востребованные сферы деятельности в Москве перечислила на официальном сайте мэра города директор учебного центра «Профессионал» столичной службы занятости Елена Крутицкая. Она анонсировала москвичам начало обучения более чем по 50 актуальным направлениям профессиональной переподготовки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В этом году мы сделали акцент на образовательных программах в сфере промышленности — сегодня это одно из самых перспективных направлений для трудоустройства и построения карьеры. Столичные предприятия активно ведут наем представителей рабочих и инженерно-технических профессий», — рассказала специалист.

По словам Крутицкой, в промышленной отрасли представлены программы повышения квалификации и переобучения для фрезеровщиков, операторов токарных станков, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромехаников по лифтам, электромонтажников по освещению и осветительным сетям.

Кроме того, можно выбрать не менее актуальные программы переподготовки. Например, в сферах информационных технологий, интернет-торговли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и логистики, услуг. Также обучение доступно для офисных работников, железнодорожных кассиров, дизайнеров интерьеров, можно пройти курсы по охране труда, управлению закупками, бухгалтерскому учету и налогообложению.