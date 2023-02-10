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1 час назад

Автобусную остановку «МЦД Москворечье» перенесут с 11 февраля

Вечерняя Москва

Специалисты перенесут остановку «МЦД Москворечье», расположенную при движении из центра, на 100 метров вперед с 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 февраля.

Автобусную остановку «МЦД Москворечье» перенесут с 11 февраля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

— С 11 февраля остановка «МЦД Москворечье» из центра для маршрутов м83, м84, е85, м86, 770, 899, с823, с838 и с848 переносится на 100 метров вперед, — говорится в сообщении.

После изменений маршруты будут останавливаться ближе к проходу к станции Москворечье второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2). Сейчас там останавливается автобус КМ2, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщилось, что автобусы маршрута п115 перестанут ходить с 11 февраля. Это связано с завершением ремонта поликлиники.

С 4 февраля автобусы № 541 и 957 курсируют до станции МЦД Курьяново. Машины поедут по Донецкой улице и Курьяновской набережной в объезд остановки «Улица Подольская, 33».

Кроме того, с 4 февраля автобусный маршрут № 185 изменен у станции метро «Свиблово» из-за открытия новой поликлиники на Уржумской улице. Так, проехав проезд Нансена, автобусы начнут курсировать по улице Амундсена, после чего транспорт заедет обратно к «Свиблово» и поедет через проезд Русанова.

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