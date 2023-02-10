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28 минут назад

Мосгортранс запустил систему поощрения для новых сотрудников без опыта работы

Вечерняя Москва

Новая система поощрения запущена для новых сотрудников Мосгортранса без опыта работы. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Мосгортранс запустил систему поощрения для новых сотрудников без опыта работы
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Мосгортранс предлагает дополнительные выплаты в размере 20 тысяч рублей первые три месяца работы. После полугода работы выплаты составят 30 тысяч рублей, а по итогам года после трудоустройства — 40 тысяч, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Выплаты, как уточняется, получат молодые специалисты без официального опыта работы — выпускники колледжей до 24 лет и выпускники вузов до 26 лет.

До этого сообщалось, что в 2022 году на работу в Мосгортранс устроилось 3,3 тысячи человек, что на 33 процента больше, чем в 2021 году. Для приглашения новых сотрудников перевозчик организовал акцию «Приведи друга», в рамках которой водитель получает 20 тысяч рублей, если приведет друга на работу водителем.

Кроме того, в 2023–2024 годах Москва закупит около тысячи электробусов российской сборки. Они будут оборудованы электроотопителем, который будет минимально влиять на экологию.

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