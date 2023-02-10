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1 час назад

Экскурсии в честь Дня всех влюбленных проведут в "Москвариуме"

Москва24

В "Москвариуме" на ВДНХ с 13 по 19 февраля проведут специальную программу экскурсий "Океан любви" в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба развлекательного комплекса.

Экскурсии в честь Дня всех влюбленных проведут в "Москвариуме"
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гости смогут отправиться на экскурсию, попробовать специальные десерты, посетить шоу с симфоническим оркестром "Морская симфония" и послушать живьем любимых артистов на фоне ночного океанариума с морскими обитателями.

"Для тех, кто хочет сделать сюрприз для своей второй половинки, "Москвариум" дарит возможность сделать необычное признание в любви или предложение руки и сердца с помощью "Валентинки в Аквариуме", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" появятся романтические кабины, которые оформлены шарами в виде сердец. Также на территории аттракциона пройдет специальная программа мероприятий для влюбленных пар и семей.

В сети кинотеатров "Москино" покажут множество французских фильмов о любви на языке оригинала с русскими субтитрами. В каждом из кинозалов будет разный репертуар, чтобы гости смогли выбрать кинокартину по душе.

Новости Москвы,ВДНХ,
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