Экскурсии в честь Дня всех влюбленных проведут в "Москвариуме"

В "Москвариуме" на ВДНХ с 13 по 19 февраля проведут специальную программу экскурсий "Океан любви" в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба развлекательного комплекса.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гости смогут отправиться на экскурсию, попробовать специальные десерты, посетить шоу с симфоническим оркестром "Морская симфония" и послушать живьем любимых артистов на фоне ночного океанариума с морскими обитателями.

"Для тех, кто хочет сделать сюрприз для своей второй половинки, "Москвариум" дарит возможность сделать необычное признание в любви или предложение руки и сердца с помощью "Валентинки в Аквариуме", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" появятся романтические кабины, которые оформлены шарами в виде сердец. Также на территории аттракциона пройдет специальная программа мероприятий для влюбленных пар и семей.