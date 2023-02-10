Мосгортранс разработал систему поощрений для молодых специалистов

Мосгортранс разработал новую систему поощрения для молодых сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, систему разработали по поручению Сергея Собянина.

"После официального трудоустройства молодые специалисты получат надбавки к зарплате, суммарно 130 тысяч рублей на протяжении первого года работы", – добавил Ликсутов.

Выпускники колледжей до 24 лет и университетов до 26 лет смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 20 тысяч рублей первые 3 месяца, 30 тысяч рублей – после полугода работы и 40 тысяч рублей – по итогам года после трудоустройства.

Заммэра отметил, что власти Москвы продолжают создавать новые рабочие места со стабильным доходом и социальными гарантиями.

Подробности о работе в Мосгортрансе можно узнать на сайте, у чат-бота Александра и по номеру единого центра подбора персонала Московского транспорта.