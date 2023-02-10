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1 час назад

Участок Некрасовской линии метро Москвы закроют с 17 по 19 февраля

Москва24иещё 2

Движение поездов приостановят от "Нижегородской" до "Электрозаводской" Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Участок Некрасовской линии метро закроют с 17 по 19 февраля
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Скоро откроются последние девять станций Большой кольцевой линии, а участок от "Нижегородской" до "Электрозаводской" войдет в состав БКЛ. Для интеграции нужно переключить все инженерные системы", – говорится в сообщении.

Как объяснили в ведомстве, интегрировать станции в БКЛ невозможно без приостановки движения. При этом отмечается, что станция "Нижегородская" продолжит работать в указанный период, после завершения работ она станет конечной для Некрасовской линии с кросс-платформенной пересадкой на БКЛ.

Во время ограничений пассажиры смогут пользоваться альтернативными маршрутами, а также наземным транспортом. Так, горожанам по-прежнему будут доступны станция "Нижегородская" Московского центрального кольца, "Авиамоторная" Калининской линии и "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии, а также автобус № 032.

В Дептрансе добавили, что полный запуск БКЛ разгрузит столичный метрополитен вплоть до 25%. Кроме того, уменьшится время в пути: например, от "Некрасовки" до "Сокольников" или "Печатников" можно будет добраться за полчаса.

Ранее Сергей Собянин во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что запуск Большой кольцевой линии метро возможен уже в ближайшие дни. По словам мэра, строительство линии уже полностью завершено.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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