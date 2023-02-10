Собянин присвоил названия 7 строящимся станциям метро

«Присвоили названия 7 строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта «Активный гражданин», — написал он в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал, что на Троицкой линии жители столицы выбрали названия «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево», на Рублево-Архангельской линии — «Бульвар Генерала Карбышева», на Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».