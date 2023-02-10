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1 час назад

Собянин присвоил названия 7 строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей

Газета.Ru

Участники проекта «Активный гражданин» в ходе голосования выбрали названия семи строящимся станциям московского метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин присвоил названия 7 строящимся станциям метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Присвоили названия 7 строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта «Активный гражданин», — написал он в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал, что на Троицкой линии жители столицы выбрали названия «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево», на Рублево-Архангельской линии — «Бульвар Генерала Карбышева», на Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

«Спасибо жителям за участие в жизни города», — поблагодарил москвичей Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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