Московский театр мюзикла посвятит цикл опер памяти композитора Артемьева

В Московском театре мюзикла с 11 по 26 февраля представят программу из 14 рок-опер «Преступление и наказание». Об этом сообщает ТАСС.
Постановки Андрея Кончаловского будут посвящены памяти покойного композитора Эдуарда Артемьева. Сюжет рок-опер основан на романе Федора Достоевского «Преступление и наказание».
Артемьев написал музыку к постановке. Впервые рок-оперы вышли в 2016 году. «Эдуард Николаевич постоянно был на репетициях, что-то менял в партитуре, наблюдал за артистами. И возникла гениальная музыка, разнообразная, полифоническая, точно передающая внутреннее состояние героев Достоевского», — поделился художественный руководитель театра мюзикла Михаил Швыдкой.