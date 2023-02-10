Московский театр мюзикла посвятит цикл опер памяти композитора Артемьева

В Московском театре мюзикла с 11 по 26 февраля представят программу из 14 рок-опер «Преступление и наказание». Об этом сообщает ТАСС.

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Постановки Андрея Кончаловского будут посвящены памяти покойного композитора Эдуарда Артемьева. Сюжет рок-опер основан на романе Федора Достоевского «Преступление и наказание».