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1 час назад

Московский театр мюзикла посвятит цикл опер памяти композитора Артемьева

Газета.Ruиещё 1

В Московском театре мюзикла с 11 по 26 февраля представят программу из 14 рок-опер «Преступление и наказание». Об этом сообщает ТАСС.

Московский театр мюзикла посвятит цикл опер памяти композитора Артемьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постановки Андрея Кончаловского будут посвящены памяти покойного композитора Эдуарда Артемьева. Сюжет рок-опер основан на романе Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Артемьев написал музыку к постановке. Впервые рок-оперы вышли в 2016 году. «Эдуард Николаевич постоянно был на репетициях, что-то менял в партитуре, наблюдал за артистами. И возникла гениальная музыка, разнообразная, полифоническая, точно передающая внутреннее состояние героев Достоевского», — поделился художественный руководитель театра мюзикла Михаил Швыдкой.

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